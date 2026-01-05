كتب– أحمد العش:

تصوير - محمد معروف:

قالت حنان دعبس، رئيس مؤسسة حماية الحيوان، إن المؤسسة بدأت تنفيذ مشروع قومي واسع لتعقيم وتطعيم كلاب الشوارع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الهيئة العامة للرفق بالحيوان بوزارة الزراعة، بهدف تقليل أعدادها بشكل تدريجي، وحماية المواطنين من الأمراض المشتركة وعلى رأسها "مرض السعار".

وأوضحت دعبس، لمصراوي، أن المشروع يعتمد على التعقيم الجراحي للكلاب لمنع تكاثرها، إلى جانب تطعيمها بما يضمن أن تصبح آمنة في التعامل مع الإنسان، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة تمثل الانطلاقة الأولى لخطة موسعة سيتم تنفيذها تباعًا في مختلف المحافظات.

وأضافت رئيس مؤسسة حماية الحيوان ، أن اختيار منطقة عين شمس كنقطة بداية للمشروع جاء استنادًا إلى بيانات الإدارة البيطرية، التي أظهرت أنها من أكثر المناطق التي تشهد شكاوى متكررة من كلاب الشوارع، لافتة إلى أن فرق العمل بدأت بالفعل حملات توعية ميدانية، تمهيدًا لبدء عمليات التعقيم خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت دعبس، أن المشروع يتم بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، التي توفر اللقاحات اللازمة، بينما تتحمل مؤسسات المجتمع المدني باقي التكاليف من خلال الجهود الذاتية، والتي تشمل: توفير فرق الإمساك بالكلاب، والأطباء البيطريين، والتمريض، ورعاية الحيوانات بعد العمليات الجراحية إلى أن تتعافى وتُعاد مرة أخرى إلى نفس الأماكن التي تم جمعها منها.

وشددت على أن التعقيم والتطعيم هما الحل العلمي الوحيد والأكثر فاعلية للسيطرة على أعداد كلاب الشوارع، وهو ما أثبت نجاحه في دول أخرى تشابه مصر في المناخ والطبيعة الجغرافية وكثافة أعداد الكلاب، مشيرةً إلى أن إعادة الكلاب إلى مناطقها الأصلية بعد التعقيم أمر ضروري، نظرًا لطبيعتها التي تجعلها تحمي نطاقها الجغرافي وتمنع دخول كلاب أخرى، ما يساعد على استقرار الأعداد وعدم زيادتها.

واختتمت حنان دعبس، تصريحاتها بأن المرحلة التجريبية للمشروع تمتد لمدة 6 أشهر، سيتم خلالها تقييم النتائج ووضع تصور لاستكمال المشروع خلال السنوات المقبلة، داعيةً المواطنين إلى تفهم هذا الحل العلمي ودعمه، مؤكدةً أن القتل أو الإزالة الكاملة للكلاب ليست حلًا واقعيًا، وأن إتاحة الفرصة لتطبيق هذا النهج ستؤدي إلى النتائج المرجوة.

