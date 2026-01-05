إعلان

هل جيل زد قادر على صناعة مستقبل مصر ؟ خبير يفجر مفاجأة -(فيديو)

كتب : أحمد العش

09:27 م 05/01/2026

الكاتب الصحفي أكرم ألفي

كتب– أحمد العش:

قال الكاتب الصحفي أكرم ألفي، المتخصص في الديموغرافية السياسية، إن جيل زد في مصر يتميز بالجرأة والثقة، وأن هذه الكتلة الشبابية تمثل الأمل في المستقبل. وأضاف ألفي: "نحن نتحدث عن التيار الرئيسي للجيل، وليس عن النماذج الفردية السيئة التي قد تظهر أحيانًا".

وأشار ألفي، في حوار مع الإعلامي مجدي الجلاد ضمن بودكاست "أسئلة حرجة"، إلى أن هذا الجيل هو الأكثر نسبة في التعليم الجامعي في تاريخ مصر، إذ يبلغ عدد الطلاب في الجامعات المصرية نحو 3.6 مليون طالب، وتعتبر نسبة التحاق الشباب بالجامعات هي الأعلى التي شهدتها البلاد على الإطلاق، قائلًا: "لا نقارن العدد الكلي، بل النسبة بالنسبة للجيل، وهذا ما يمنحني تفاؤلًا بالمستقبل".

وأكد أن الشباب المصري اليوم يسعون لاكتساب المهارات عبر الإنترنت بشكل ملحوظ، بسبب صعوبة سوق العمل، مشيرًا إلى أن الطلاب في سن 22-24 عامًا يسعون باستمرار لتطوير مهاراتهم لزيادة فرصهم المهنية، قائلًا: "نسبة الطلاب الذين يدرسون ويطورون مهاراتهم عبر الإنترنت هائلة، وهي دليل على وعيهم وطموحهم".

وتطرق أكرم ألفي، إلى دور النساء في التعليم الجامعي، موضحًا أن نحو 50% من طلاب الجامعات الحكومية والخاصة فتيات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، إذ كانت نسبة الطالبات في السبعينات لا تتجاوز 23%.

وأضاف الكاتب الصحفي، قائلًا: " إن هذا يعكس ثورة حقيقية في التعليم الجامعي للفتيات، ويؤكد اهتمام الأسر بتعليم البنات وإدماجهن في سوق العمل، ما يمثل قوة بشرية هائلة للبلاد".

واختتم الكاتب الصحفي أكرم ألفي، حديثه بالقول: "جيل زد هو كنز مصر، وهو الجيل الذي يمكن أن ينقل البلاد نقلة نوعية إذا تم توفير الفرص المناسبة له، وأنا متفائل جدًا بمستقبله".

