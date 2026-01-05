إعلان

على أرض "حميات إمبابة".. تفاصيل إنشاء المجمع التعليمي الطبي

كتب : أحمد جمعة

01:23 م 05/01/2026

الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مشروع إنشاء المجمع التعليمي الطبي الذي يضم مدرسة ومعهد التمريض المقام على أرض مستشفى حميات إمبابة.

وقال "عبدالغفار" في منشور رسمي، أن المساحة الكلية للمجمع التعليمي الطبي تبلغ نحو 1195 مترًا مربعًا، ويتكون المبنى من أربعة أدوار، جرى تصميمها بشكل يراعي الاستخدام الأمثل للمساحات وتوفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ولفت إلى أن نسبة الإنجاز الكلية بالمشروع بلغت حتى الآن نحو 50%، حيث يضم المشروع عددًا من المكونات التعليمية والخدمية المهمة، من بينها معمل للحاسب الآلي، وصالة مخصصة لكبار الزوار، ومعمل كمبيوتر، إلى جانب مدرج دراسي متوسط السعة يستوعب نحو 200 طالب، و10 فصول دراسية بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طالب، فضلًا عن غرفة لمدير المجمع وقاعة اجتماعات مخصصة للإدارة.

كما يضم المجمع أيضًا مكتبة تعليمية، و23 غرفة مخصصة للمكاتب والخدمات الإدارية، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المعامل التخصصية، تضم معمل تشريح، ومعمل تمريض، وأربعة معامل محاكاة، ومعمل حديثي الولادة، ومعمل النساء والتوليد.

وأكد أن المبنى جرى تجهيزه كذلك بعدد من المرافق الخدمية التي تضمن سهولة الحركة والراحة داخل المجمع، حيث يضم 20 كافيتريا، وسلمين داخليين، وثلاث غرف مخصصة لأعضاء هيئة التدريس، و12 دورة مياه، بالإضافة إلى مصعدين لخدمة الطلاب والعاملين.

