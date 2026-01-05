وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

كشف محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد رسميًا للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وقال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الاثنين، إن يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لحكم المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والتي نصت في المادة الأولى منها (البند رقم 5) على "عيد الميلاد المجيد 7 يناير".

وأكدت الوزارة، في كتابها الدوري الصادر اليوم، على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع التنبيه على استحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح العامل يوماً آخرعوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

وفي هذا السياق، وجّهت الوزارة الإدارات المركزية ومديريات العمل بكافة المحافظات كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب الدوري على مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ .

اقرأ أيضًا:

قطع المياه عن بعض المناطق بحدائق أكتوبر.. اليوم

وظائف حكومية جديدة للأطباء البيطريين.. (الشروط ورابط التقديم)

برودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة