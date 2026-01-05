"المصرية اليابانية" تعلن ضوابط تقسيط المصروفات وتفاصيل الزي والكتب

كشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية عن أكثر من آلية لسداد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد المقبولين بالعام الدراسي 2026 – 2027، في إطار التيسير على أولياء الأمور وتنظيم إجراءات القيد للعام الجديد.

أوضحت الوحدة أن سداد المصروفات سيتم من خلال نظام التقسيط على ثلاث دفعات، حيث يُسدد القسط الأول خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطار ولي الأمر بقبول ملف الطالب، بينما يتم تحصيل القسط الثاني خلال شهر نوفمبر، على أن يُسدَّد القسط الثالث في شهر يناير من العام الدراسي المقبل.

و تبلغ المصروفات الدراسية للطلاب الجدد المقيدين للعام الدراسي 2026 – 2027 مبلغ 20 ألفًا و600 جنيه فقط لا غير، وذلك دون احتساب تكلفة الزي المدرسي أو الكتب الدراسية.

وأكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية أنه سيتم إصدار قرار وزاري مستقل لتنظيم قواعد وإجراءات تسعير الكتب الدراسية الخاصة بمنظومة المناهج الجديدة، على أن يتم إخطار أولياء الأمور بهذه التفاصيل بشكل رسمي فور صدور القرار.

وأشارت الوحدة إلى أن الزي المدرسي يُعد إلزاميًا مع بداية كل مرحلة تعليمية، وتشمل المستوى الأول برياض الأطفال، والصفين الأول والرابع الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، إلى جانب الطلاب المستجدين بجميع الصفوف، كما أن قيمة الزي تُضاف إلى المصروفات الدراسية ولا تدخل ضمن قيمتها الأساسية.

