بعد قليل.. شيخ الأزهر يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد

يتوجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعد قليل، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، و الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد.

وقال مصدر مطلع بالأزهر الشريف، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يصطحب وفدا رفيع المستوى من قيادات الأزهر لزيارة البابا تواضروس بمقر الكاتدرائية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، في تقليد اعتاد عليه شيخ الأزهر كل عام أثناء الاحتفال بعيد الميلاد.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن الوفد الذي يرأسه فضيلة الإمام الأكبر لزيارة الكنيسة يضم كلا من "الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ونواب لرئيس الجامعة وبعض علماء الأزهر.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يلقي فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس كلمة خلال اللقاء للحديث عن أواصر المحبة التي تربط بين عنصري الأمة، والتأكيد على أن أعياد المصريين مناسبة لتقوية الروابط بينهم.

