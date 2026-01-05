اعترض الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، على وصف "القائمة الوطنية" بأنها نتاج ممارسة ديمقراطية، لأن "الديمقراطية ديمقراطية الصناديق" والمواطن له الحق في الاختيار.

في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، رد الجلاد على الحديث عن تمثيل القائمة لإرادة الناس، مؤكدًا أن عزوف الشباب عن التصويت هو رد فعل على غياب الخيارات الحقيقية وليس على العملية الانتخابية ذاتها.

وتحدَّى الجلاد الفكرة من أساسها، قائلاً: "وجهة نظري الشخصية.. طالما قائمة واحدة، حتى لو فيها ملائكة، لم تشهد منافسة في انتخابات برلمانية صندوقية، يبقى في مشكلة".

واستنكر رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، تكرار "الوصفة" الانتخابية ذاتها التي تنتج برلمانات متشابهة، متسائلاً: "هل البرلمان الأخير من 2020 لـ2025 مارس دورًا رقابيًا على السلطة التنفيذية أم كان متماهيًا معها؟.. متماهي، واضح".

وعن دور المعارضة في البرلمان القادم، تسائل الجلاد: هل هنلاقي كتلة معارضة قوية داخل البرلمان؟". مشيرًا إلى أن البرلمان السابق شهد وجود "3 معارضين بينبحوا في صوتهم لوحدهم و593 واحد موالين"، وهو نموذج لا يمكن قبوله.

وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن غياب معارضة حقيقية ومنظمة داخل البرلمان، لها زعيم وقوة تأثير، يعني استمرار "الفراغ" الديمقراطي وعدم تحقق الدور الرقابي المنشود.

وأشار إلى أن الدستور ينص على آليات للمعارضة، لكن تطبيقها على الأرض يحتاج لإرادة سياسية حقيقية وترك مساحة أوسع للمنافسة خارج إطار "القائمة الواحدة".