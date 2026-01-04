4 فئات للتذكرة.. مصدر يكشف مفاجأة بشأن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل

أكد مصدر مطلع بهيئة الأنفاق، أنه لم يتم حتى الآن تحديد أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الأحد، إن ما يُثار بشأن أسعار التذاكر يتضمن 3 فئات وهو أمر غير صحيح.

وأضاف المصدر، أن تذكرة مونوريل شرق النيل سيتم تقسيمها إلى 4 مناطق وليس 3، وذلك وفقًا لنظام الـ"ZONES" المتبع في مترو الأنفاق.

وشدد المصدر، على أن الفترة التجريبية للتشغيل بركاب قد تكون بدون تذاكر، كما حدث في مشروع الأتوبيس الترددي.

وتواصل وزارة النقل، ممثلة في هيئة الأنفاق، أعمال التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل، وذلك بدون ركاب، منذ نحو شهرين، في انتظار الافتتاح الرسمي بركاب خلال الفترة القليلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

هل سترتفع أسعار اللحوم والدواجن في رمضان 2026؟

برودة شديدة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية