4 فئات للتذكرة.. مصدر يكشف مفاجأة بشأن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل

كتب : محمد نصار

12:41 م 04/01/2026

مونوريل شرق النيل

أكد مصدر مطلع بهيئة الأنفاق، أنه لم يتم حتى الآن تحديد أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الأحد، إن ما يُثار بشأن أسعار التذاكر يتضمن 3 فئات وهو أمر غير صحيح.

وأضاف المصدر، أن تذكرة مونوريل شرق النيل سيتم تقسيمها إلى 4 مناطق وليس 3، وذلك وفقًا لنظام الـ"ZONES" المتبع في مترو الأنفاق.

وشدد المصدر، على أن الفترة التجريبية للتشغيل بركاب قد تكون بدون تذاكر، كما حدث في مشروع الأتوبيس الترددي.

وتواصل وزارة النقل، ممثلة في هيئة الأنفاق، أعمال التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل، وذلك بدون ركاب، منذ نحو شهرين، في انتظار الافتتاح الرسمي بركاب خلال الفترة القليلة المقبلة.

مونوريل شرق النيل أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل نظام ZONES

