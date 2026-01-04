تداول 21 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

أفاد المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن.

وقد تم تداول ما مقداره 21000 طن من البضائع، و725 شاحنة، بالإضافة إلى 35 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن من البضائع و354 شاحنة و35 سيارة، في حين بلغت حركة الصادرات 16500 طن من البضائع و371 شاحنة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين Alcudia Express وامل، بينما غادرت ثلاث سفن هي PELAGOS Express و PANLILY والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول 4300 طن من البضائع و260 شاحنة عبر رحلات لـ3 سفن وهي الحسين، نيو عقبة، وسينا.

كما سجل ميناء السويس مغادرة السفينة LORD H وعلى متنها 8000 طن من المواد الغذائية المصدرة إلى السودان.

إلى جانب ذلك، سجلت موانئ الهيئة وصول ومغادرة 1253 راكبًا عبر موانئها المختلفة.

اقرأ أيضًا:

هل سترتفع أسعار اللحوم والدواجن في رمضان 2026؟

برودة شديدة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية