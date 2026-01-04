حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4-1-2026، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، بالإضافة إلى وجود فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وقالت الهيئة، إن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، بحسب ما أعلنت عنه الهئية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 08 والعظمى 20 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 07 والعظمى 20 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 07 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 19 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- العلمين الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- السلوم الصغرى 09 والعظمى 17 درجة.

- سيوة الصغرى 06 والعظمى 17 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- العريش الصغرى 07 والعظمى 19 درجة.

- رفح الصغرى 07 والعظمى 19 درجة.

- الطور الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- طابا الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- الفيوم الصغرى 07 والعظمى 20 درجة.

- بني سويف الصغرى 07 والعظمى 20 درجة.

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 19 درجة.

- أسيوط الصغرى 05 والعظمى 20 درجة.

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- قنا الصغرى 09 والعظمى 24 درجة.

- الأقصر الصغرى 09 والعظمى 25 درجة.

- أسوان الصغرى 12 والعظمى 25 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 06 والعظمى 22 درجة.