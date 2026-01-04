السيد البدوي: تعدد مرشحي رئاسة الوفد يعزز الديمقراطية

أكد السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، أن الانتخابات داخل الحزب تمثل قيمة أساسية في تاريخه السياسي، مشددًا على أن تعدد المرشحين على الرئاسة يثري العملية السياسية ويعزز التنافس الديمقراطي، متمنيًا أن تشهد الانتخابات زخمًا يشبه ما حدث في عام 2010.

وقال البدوي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة "Ten"، إن علاقته بالمستشار بهاء أبو شقة تحسنت بشكل كبير رغم إسقاط عضويته سابقًا.

وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على الدكتور عبد السند يمامة الذي اتخذ إجراءً مشابهًا ثم أقر بعودته، مؤكدًا دعمه لأي مسار انتخابي يصب في مصلحة الوفد.

تابع رئيس الوفد الأسبق أن الحزب كان من أغنى الأحزاب بفضل مقاره المنتشرة في أنحاء الجمهورية والمملوكة له من أمواله الخاصة، لافتًا إلى أن هذه المقار أُغلقت في السنوات الأخيرة وسط تصاعد الصراعات الداخلية.

وأكد البدوي أن انشغال أعضاء الحزب بالخلافات الشخصية والخوض في الأعراض بدلاً من مناقشة القضايا السياسية أدى إلى ابتعاد الوفد عن دوره الوطني والتاريخي، مشيراً إلى أن ذلك انعكس بوضوح في نتائج انتخابات البرلمان الحالية.

أشار رئيس حزب الوفد الأسبق، إلى أن هذه الصراعات أضعفت الحزب وأبعدته عن دوره التاريخي، داعيًا إلى عودة الوفد إلى جذوره الديمقراطية والوطنية لاستعادة مكانته في الساحة السياسية المصرية.