الرئيس الإيراني: حريصون على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر لدعم الاستقرار الإقليمي

كتب : مصراوي

09:26 م 31/01/2026

الرئيس السيسي والرئيس الإيراني

كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعرب الرئيس مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره وتقديره البالغ للدور الإيجابي الذي تضطلع به مصر في تجنّب التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكّدًا حرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق السياسي مع مصر بما يخدم دعم الاستقرار الإقليمي.

وتناول الاتصال وفقًا للسفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تطوّرات الملف النووي الإيراني، حيث أعرب الرئيس السيسي عن بالغ قلق مصر إزاء تصاعد التوتر في المنطقة، مؤكّدًا ضرورة تجنّب التصعيد ورفض الحلول العسكرية، ومشدّدًا على أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد والأمثل لتسوية الأزمة، بما يضمن تجنيب منطقة الشرق الأوسط المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى أكّد استمرار مصر في بذل جهودها الحثيثة الرامية إلى عودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، وصولًا إلى تسوية سلمية وشاملة للملف النووي الإيراني، بما يعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي أكّد الرئيس أهميته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما الثنائي على هامش منتدى دافوس مؤخرًا.

