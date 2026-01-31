إعلان

خبير سياسي: الضربة العسكرية لإيران ستشعل المنطقة وتحرك دبلوماسي مصري لاحتواء التوتر

كتب : داليا الظنيني

08:07 م 31/01/2026

الأسطول الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات السياسية، أن توجيهات القيادة السياسية المصرية دفعت وزير الخارجية إلى إجراء اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية إيران وقطر وتركيا وسلطنة عمان، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الاتصالات هو تعزيز قنوات الحوار وتقليل المخاطر العسكرية المحتملة في المنطقة.

وقال سنجر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، إن مصر تلعب دورًا محوريًا في احتواء التوترات وحماية مصالح الدول العربية والإقليمية، وأضاف أن الولايات المتحدة تتبع استراتيجية "الدبلوماسية الحركية" تجاه إيران، تعتمد على إعطاء انطباع بالاستعداد لعملية عسكرية وشيكة كوسيلة ضغط لإجبار طهران على تقديم تنازلات دبلوماسية.

تابع أن هذا التوتر جزء من صراع أوسع على النفوذ العالمي، حيث تسعى واشنطن إلى محاصرة الصين وعرقلة تدفق النفط إليها، كما يظهر في الضغوط على إيران وفنزويلا، لافتًا إلى أن أي ضربة عسكرية لإيران لن تقتصر على الولايات المتحدة، بل ستجد طهران القدرة على الرد على إسرائيل أيضًا لاستعادة الردع.

وأشار سنجر إلى أن إيران قد تربط ملف تخصيب اليورانيوم بمبادرة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، مما قد يضع إسرائيل تحت رقابة دولية، ويحول البرنامج النووي الإيراني إلى إطار طاقة سلمية واضح، مؤكدًا أن هذا يفتح المجال أمام حلول دبلوماسية بعيدًا عن الخيار العسكري.

وأكد أن دول المنطقة، وعلى رأسها مصر والسعودية وقطر، متفقة على أن أي ضربة عسكرية لإيران لن تحقق الاستقرار بل ستشعل المنطقة بأكملها، مشددًا على أن دوائر صنع القرار الأمني والدفاعي في الولايات المتحدة تدرك مخاطر هذا الخيار وتفضل الاعتماد على الحلول الدبلوماسية في الوقت الراهن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضرب إيران أشرف سنجر إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فخور بكم.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد فوزه بكأس أفريقيا لكرة اليد
أخبار مصر

فخور بكم.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد فوزه بكأس أفريقيا لكرة اليد
ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
علاقات

ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الثلاثاء المقبل.. تعرف على التفاصيل
أخبار مصر

مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الثلاثاء المقبل.. تعرف على التفاصيل

رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"
للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل
حوادث وقضايا

للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة