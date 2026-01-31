أكد الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات السياسية، أن توجيهات القيادة السياسية المصرية دفعت وزير الخارجية إلى إجراء اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية إيران وقطر وتركيا وسلطنة عمان، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الاتصالات هو تعزيز قنوات الحوار وتقليل المخاطر العسكرية المحتملة في المنطقة.

وقال سنجر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، إن مصر تلعب دورًا محوريًا في احتواء التوترات وحماية مصالح الدول العربية والإقليمية، وأضاف أن الولايات المتحدة تتبع استراتيجية "الدبلوماسية الحركية" تجاه إيران، تعتمد على إعطاء انطباع بالاستعداد لعملية عسكرية وشيكة كوسيلة ضغط لإجبار طهران على تقديم تنازلات دبلوماسية.

تابع أن هذا التوتر جزء من صراع أوسع على النفوذ العالمي، حيث تسعى واشنطن إلى محاصرة الصين وعرقلة تدفق النفط إليها، كما يظهر في الضغوط على إيران وفنزويلا، لافتًا إلى أن أي ضربة عسكرية لإيران لن تقتصر على الولايات المتحدة، بل ستجد طهران القدرة على الرد على إسرائيل أيضًا لاستعادة الردع.

وأشار سنجر إلى أن إيران قد تربط ملف تخصيب اليورانيوم بمبادرة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، مما قد يضع إسرائيل تحت رقابة دولية، ويحول البرنامج النووي الإيراني إلى إطار طاقة سلمية واضح، مؤكدًا أن هذا يفتح المجال أمام حلول دبلوماسية بعيدًا عن الخيار العسكري.

وأكد أن دول المنطقة، وعلى رأسها مصر والسعودية وقطر، متفقة على أن أي ضربة عسكرية لإيران لن تحقق الاستقرار بل ستشعل المنطقة بأكملها، مشددًا على أن دوائر صنع القرار الأمني والدفاعي في الولايات المتحدة تدرك مخاطر هذا الخيار وتفضل الاعتماد على الحلول الدبلوماسية في الوقت الراهن.