الأرصاد: الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية نهارًا وبرودة تصل لـ 8 درجات ليلًا

كتب : داليا الظنيني

06:14 م 31/01/2026

الأرصاد: الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية نهارًا و

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بسبب تأثرها بكتل هوائية صحراوية دافئة.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن درجات الحرارة ارتفعت اليوم بمعدل 3 إلى 4 درجات مقارنة بيوم أمس، مسجلة قيمًا أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، بينما تصل في محافظات الصعيد إلى 26 و27 درجة.

وأضافت أن الأجواء ستكون مشمسة ودافئة نهارًا، محذرة من انخفاض حاد في درجات الحرارة مع حلول الليل، حيث ستصل في القاهرة الكبرى إلى حوالي 14 درجة، وقد تنخفض إلى 8 درجات مئوية في بعض مناطق شمال الصعيد.

من جانب آخر، حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدًا الأحد على بعض السواحل الشمالية، وخاصة في مناطق السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح، متوقعة أن تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وأكدت الهيئة أنها تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاستعدادات اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة في المناطق الساحلية.

