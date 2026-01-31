إعلان

ياسمين عز تنتقد المغالاة في "الشبكة": الجرام بـ8 آلاف جنيه.. قوم بيّع مراتك شبكتها

كتب : حسن مرسي

12:18 ص 31/01/2026

الإعلامية ياسمين عز

أكدت الإعلامية ياسمين عز أن الارتفاعات التاريخية في أسعار الذهب أصبحت عبئًا ثقيلًا على المواطنين، مشيرةً إلى أن الجرام وصل إلى حوالي 8000 جنيه، مما يجعل المغالاة في طلبات "الشبكة" والمهر غير منطقية في الظروف الاقتصادية الحالية.

وقالت عز خلال برنامجها "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، إن ذهب الشبكة أصبح ثروة يمكن بها منافسة الأثرياء.

وأضافت ياسمين عز: "قوم بيّع مراتك شبكتها قوم.. مراتك زهرة اللوتس.. لابسة ثروة تنافس بيها سميح ساويرس"، مؤكدةً أن هذه المبالغة لم تعد مقبولة.

تابعت أن الواقع الاقتصادي الجديد يفرض على الأهالي مراعاة الظروف المالية للشباب، مشددةً على أنه "ماينفعش عريس يتقدم وأهل العروسة يطلبوا منه 2 طن ذهب"، لافتةً إلى أن الزيادات المتتالية في سعر الذهب وضعت المواطن في حالة تشتت بين الشراء كملاذ آمن أو البيع للاستفادة أو الانتظار حتى يستقر السوق.

ووجهت ياسمين عز رسالة حادة للأمهات اللاتي يقارنّ بين بناتهن وقريباتهن، قائلة: "ما تقارنيش بنتك ببنت خالتها اللي اتجوزت أيام ما كان كيلو الذهب بـ 5 جنيه، النهارده الجرام بـ 8000"، مؤكدةً أن الموروثات القديمة لم تعد تناسب المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

