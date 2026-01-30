إعلان

بعد فوز البدوي بفارق 8 أصوات.. هاني سري الدين: أدرس الطعن على نتيجة انتخابات الوفد

كتب : مصراوي

06:49 م 30/01/2026

الدكتور هاني سري الدين

كتب- عمرو صالح:
كشف الدكتور هاني سري الدين، المرشح في انتخابات حزب الوفد 2026، عن موقفه من النتائج التي أظهرت فوز منافسه الدكتور السيد البدوي برئاسة الحزب.

وأوضح سري الدين لمصراوي، أنه يدرس إمكانية الطعن على نتيجة الانتخابات، معربًا عن استنكاره لوجود عدد من الأصوات الباطلة، قائلاً:
"أستغرب من فكرة الأصوات الباطلة، خاصة أن التصويت كان إلكترونيًا، وأنا في انتظار معرفة ما إذا كان هناك ما يثبت بطلانها قبل أن أتقدم بطعن لفحص نتائج التصويت الورقي."

وأضاف سري الدين أن أي طعن محتمل سيكون من أجل حماية حقوق الناخبين، مؤكدًا أن الموضوع منتهي بالنسبة لي شخصيًا، موضحًا:
"لو أتقدمت بطعن على الانتخابات، فسيكون ذلك من أجل حق الناس، لكن بالنسبة لي، الأمر منتهي."

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد قد أعلنت فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد بعد حصوله على 1302 صوتًا مقارنة بمنافسة الدكتور هاني سري الدين الذي حصل على 1294 صوتًا.

انتخابات حزب الوفد السيد البدوي هاني سري الدين

