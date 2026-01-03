علقت الإعلامية لميس الحديدي على العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، واصفة بداية عام 2026 بأنها "ترامبية" تؤسس لعالم جديد.

وقالت "الحديدي" خلال برنامجها "الصورة"،عبر فضائية "النهار: "عام 2026 أبى أن يبدأ إلا بأحداث دولية عاصفة"، موضحة أن العملية التي نفذتها قوات "دلتا" الخاصة وشملت قطع الكهرباء وقصفاً عسكرياً كانت "أشبه بأفلام الكاوبوي".

وتساءلت الحديدي عن الهدف الحقيقي من العملية، قائلة: "هل الهدف هو السيطرة على أكبر احتياطيات نفط في العالم... أم اتهامات ترامب التي ساقها كمبررات؟".

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي صرح بأن واشنطن "ستتحكم في اختيار الرئيس القادم في فنزويلا، وإن شركات النفط الأمريكية سوف تعمل هناك".

وأضافت الإعلامية أن "التاريخ يعيد نفسه"، مشيرة إلى ما حدث في العراق ودول أخرى حيث تم استخدام تبريرات قانونية أو أمنية لتبرير عمليات عسكرية لها أهداف اقتصادية.

وأكدت أن فنزويلا، بسبب امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم، أصبحت موقعاً حساساً في صراع النفوذ على أسواق الطاقة العالمية.

ورأت الحديدي أن الأحداث خلقت انقسامًا دوليًا، مشيرة إلى أن بعض الدول الأوروبية دعت للحوار ورفضت التدخل الخارجي، بينما عبرت دول أخرى عن قلقها من تداعيات العملية على استقرار أمريكا الجنوبية.

وقالت لميس الحديدي: "هذه هي الحقبة الترامبية التي تستخدم القوة الغاشمة"، موضحة أن هذا المنطق يتجلى في ضرب إيران تارة وترك إسرائيل "تقتل الشعب الفلسطيني" تارة أخرى.

وحذرت من أنه لم يعد هناك مكان للنظام الدولي أو القانون الدولي أو الأمم المتحدة، بل إن "المكان الوحيد في هذا العالم العجيب... هو المصلحة الترامبية"، متسائلة: "من عليه الدور القادم في هذا العالم؟".