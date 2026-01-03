قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري السابق، إن مسار المفاوضات مع الجانب الإثيوبي شهد تقلبات حادة ومراحل عديدة من الصعود والهبوط، كاشفاً أن المفاوضات اقتربت في إحدى محطاتها من إنجاز اتفاق محتمل، إلا أن إثيوبيا تراجعت في اللحظات الأخيرة.

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية تحتاج دائماً إلى تماسك جبهتها الداخلية وقوتها الشاملة لمواجهة أي متغيرات، موضحاً أن الأزمة الحقيقية لدى إثيوبيا تكمن في توليد الكهرباء وليس في نقص المياه، بينما يتمثل "الكابوس" الحقيقي لمصر في مخاطر الجفاف وندرة الموارد المائية في فترات معينة.

وذكر أن إثيوبيا لا تحتاج إنشائياً لهذا السد نظراً لامتلاكها موارد مائية هائلة ومتجددة، مشيراً إلى أن الخطوات الأولى لعملية الملء تسببت بالفعل في اضطرابات ما بين جفاف وفيضان، مما أدى لأزمة حادة في مياه الشرب بدولة السودان، وهو ما يؤكد تعقيد هذا الملف وحساسيته.

وأكد أن الضغوط الناتجة عن ملف السد الإثيوبي وتحديات ندرة المياه دفعت الدولة المصرية للتحرك بقوة نحو تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، مثل تأهيل وتبطين الترع، وتطوير البوابات، والتحول لمنظومات الري الحديث، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع إعادة تدوير واستخدام المياه لتعظيم الاستفادة من كل قطرة.