تلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وأعرب المستشار عدلي منصور، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته لقداسة البابا وكافة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعام جديد سعيد، وأيام تحمل السلام والطمأنينة والمحبة.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مثمنًا حرص المستشار عدلي منصور على تقديم التهنئة، ومشاعر المحبة والود التي تميّز كلماته على الدوام.