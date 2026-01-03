إعلان

خلال اتصال هاتفي.. المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس بالعام الجديد

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:09 م 03/01/2026

البابا تواضروس الثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وأعرب المستشار عدلي منصور، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته لقداسة البابا وكافة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعام جديد سعيد، وأيام تحمل السلام والطمأنينة والمحبة.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مثمنًا حرص المستشار عدلي منصور على تقديم التهنئة، ومشاعر المحبة والود التي تميّز كلماته على الدوام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا تواضروس الثاني العام الميلادي الجديد عيد الميلاد المجيد المستشار عدلي منصور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة