الأرصاد: أسبوع شتوي يضرب البلاد.. وانخفاض الحرارة لـ 7 درجات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد خلال الأسبوع الجاري حالة من الاستقرار الشتوي الملحوظ، نتيجة وقوع البلاد تحت تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يتسبب في هبوط واضح في درجات الحرارة، لا سيما في الأوقات المتأخرة من الليل.

وأضافت "غانم"، في مداخلة عبر الإنترنت لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، أن احتمالات هطول الأمطار تظل ضعيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مؤكدة أن طبيعة المرتفع الجوي تزيد من الشعور ببرودة الأجواء خلال الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

وقالت عضو المركز الإعلامي، إن العظمى بالقاهرة ستبدأ بـ 19 درجة مئوية ثم ترتفع تدريجياً لتصل إلى 23 درجة في منتصف الأسبوع، إلا أنها حذرت من "التناقض الحراري"، حيث تنخفض الصغرى بشكل حاد لتصل إلى 7 درجات مئوية فقط في بعض مناطق القاهرة الكبرى ليلاً.

كما أضافت أن هناك مخاوف من تشكّل الصقيع على المحاصيل الزراعية في شمال الصعيد وسيناء، مطالبة المزارعين بضرورة الانتباه، فيما أشارت إلى أن الشبورة المائية ستكون خفيفة إلى متوسطة ولن تعيق الحركة المرورية بشكل كبير.

وقالت منار غانم في ختام تصريحاتها، إن على المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتجنب الانخداع بدفء الشمس نهاراً، نظراً للبرودة القارسة التي تلي غيابها.