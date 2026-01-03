إعلان

الأرصاد: أسبوع شتوي يضرب البلاد.. وانخفاض الحرارة لـ 7 درجات

كتب : داليا الظنيني

10:03 م 03/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    صورة أرشيفية لأضرار نوة قاسم على الإسكندرية خلال السنوات السابقة (1)
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد خلال الأسبوع الجاري حالة من الاستقرار الشتوي الملحوظ، نتيجة وقوع البلاد تحت تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يتسبب في هبوط واضح في درجات الحرارة، لا سيما في الأوقات المتأخرة من الليل.

وأضافت "غانم"، في مداخلة عبر الإنترنت لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، أن احتمالات هطول الأمطار تظل ضعيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مؤكدة أن طبيعة المرتفع الجوي تزيد من الشعور ببرودة الأجواء خلال الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

وقالت عضو المركز الإعلامي، إن العظمى بالقاهرة ستبدأ بـ 19 درجة مئوية ثم ترتفع تدريجياً لتصل إلى 23 درجة في منتصف الأسبوع، إلا أنها حذرت من "التناقض الحراري"، حيث تنخفض الصغرى بشكل حاد لتصل إلى 7 درجات مئوية فقط في بعض مناطق القاهرة الكبرى ليلاً.

كما أضافت أن هناك مخاوف من تشكّل الصقيع على المحاصيل الزراعية في شمال الصعيد وسيناء، مطالبة المزارعين بضرورة الانتباه، فيما أشارت إلى أن الشبورة المائية ستكون خفيفة إلى متوسطة ولن تعيق الحركة المرورية بشكل كبير.

وقالت منار غانم في ختام تصريحاتها، إن على المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتجنب الانخداع بدفء الشمس نهاراً، نظراً للبرودة القارسة التي تلي غيابها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة