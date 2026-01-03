الجيزة: بدء أعمال تطوير شامل لأنفاق مكاوي ومصرف الرشاح

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في جولة ميدانية أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من الأنفاق الكائنة أسفل الطريق الدائري وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.

كما تفقد المحافظ نفق مكاوي بنطاق حي المنيرة الغربية، حيث وجّه بالتنسيق مع مركز البحوث لإعداد دراسة فنية متكاملة لمعالجة أسباب وجود تسريبات مياه بالنفق، مع تكليف جهاز الشبكات بإجراء أعمال المسح الشامل لكافة المرافق بما يضمن سلامة البنية التحتية وعدم تعارضها مع أعمال التطوير الجارية.

وشملت الجولة وفقا لبيان المحافظة، نفق مصرف الرشاح بنطاق حي بولاق الدكرور حيث كلف المحافظ بمنع الإشغالات والتعديات القائمة والتعامل معها بشكل فوري مع إدراج النفق ضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وفي نفق وادي الملوك ببولاق الدكرور وجّه المحافظ برفع المخلفات وإزالة منشآت خشبية مخالفة وتحسين طبقة الطريق إلى جانب إعداد تصور شامل لتطوير النفق ورفع كفاءته الإنشائية والخدمية.

وتابع المحافظ أعمال التطوير بنفق روز اليوسف بحي الهرم، حيث شدد على تحسين كفاءة منظومة النظافة، وتنفيذ أعمال رصف أرضية النفق باستخدام بلاط الإنترلوك، إلى جانب دعم وتحسين كفاءة منظومة الإضاءة داخل النفق ومحيطه، بما يعزز من عوامل الأمان.

كما تفقد المحافظ نفق الترابيع بحي الهرم، ووجّه بترميم جزء من جسم النفق، وتمهيد الطريق المؤدي إليه، مع دعم النفق بكشافات إضاءة إضافية لتحسين مستوى الرؤية داخل النفق وعلى مداخله.

وامتدت الجولة لتشمل نفقي البطران وزغلول بمنطقة كفر الجبل نطاق مركز أبو النمرس، حيث كلف المحافظ برفع المخلفات والرتش ونقلها إلى المقلب العمومي بشبرامنت، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال ورفع كفاءة الموقع بالكامل.

وأكد محافظ الجيزة المتابعة اليومية لنسب تنفيذ المخطط الشامل لتطوير ورفع كفاءة 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري بنطاقيه الشمالي والجنوبي، موضحًا أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية والعناصر الإنشائية، وتطوير الطريق السطحي، وتحسين منظومة الإضاءة داخل وحول الأنفاق.

وشدد المحافظ على أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لخطة المحافظة لإحكام السيطرة وتحقيق الانضباط والحفاظ على سلامة الأنفاق، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وحضارية للمواطنين، مؤكدًا تطبيق المحاسبة الفورية حيال أي تقصير في التنفيذ.