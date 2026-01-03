إعلان

عدوان سافر.. المؤتمر القومي العربي يندد بالغارات الأمريكية على فنزويلا

أحمد السعداوي

02:43 م 03/01/2026

آثار الضربة الأمريكية على كاراكاس في فنزويلا

كتب- أحمد السعداوي:

قال بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي حول العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا، إن المؤتمر القومي العربي يتابع باستهجان وتنديد شديدَين العدوانَ العسكري الجوي الأمريكي على فنزويلا.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية الأمريكية الغادرة على موانئ ومواقع مدنية وثكنات عسكرية في العاصمة كراكاس وعدة مدن في فنزويلا، هي عدوان سافر؛ بهدف إسقاط نظام شعبي شرعي ديمقراطي، ولنهب ثروات هذا البلد التقدمي والمناصر للشعوب وقضايا الأحرار في العالم؛ وفي مقدمها الشعب الفلسطيني.

وتابع البيان: إننا في المؤتمر القومي العربي نعبّر عن إكبارنا لصمود الشعب الفنزويلي وثبات قيادته السياسية والعسكرية، ولشجاعة الرئيس نيكولاس مادورو بحكمة وقوة؛ إن المؤتمر القومي يعتبر أن هذا العدوان الأمريكي، يخدم في الجوهر الاحتلال الإسرائيلي والصهيونية العالمية التي طردتها القيادة الفنزويلية الثورية منذ عهد القائد التاريخي هوغو تشافيز. إننا نعتبر هذا العدوان حربًا على أحرار العالم وعلينا نحن في أمتنا العربية، ونؤكد وقوفنا إلى جانب فنزويلا شعبًا وقيادةً ورئيسًا وجيشًا.

