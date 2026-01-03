موعد صرف إعانة يناير من "بيت الزكاة" بجميع المحافظات

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات- رئيس مجلس الأمناء، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر يناير بداية من غد الأحد الموافق 4 من يناير 2026م.

وأكد "بيت الزكاة والصدقات"، في بيان اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر يناير 2026م، سيبدأ غدًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات، أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج «سند» لتقديم إعانات شهرية للأُسَر الأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ"بيت الزكاة والصدقات" التي تعمل على مد يد العون إلى الأُسَر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

