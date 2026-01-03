هند الضاوي: قصف كاراكاس مؤشر لتصعيد دولي قد يمتد إلى الشرق الأوسط

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن القصف الأمريكي للعاصمة الفنزويلية كاراكاس، ومحاولات الإسراع بإسقاط نظام الرئيس نيكولاس مادورو، يحملان دلالات خطيرة على تصاعد التوترات الدولية خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت "الضاوي"، أن هذه التحركات تعكس سعيًا للسيطرة على النفط الفنزويلي، في إطار استعدادات أوسع لتفجير الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن ذلك قد يتزامن مع سيناريوهات تصعيد تشمل إغلاق مضيق هرمز.

