إعلان

هند الضاوي: قصف كاراكاس مؤشر لتصعيد دولي قد يمتد إلى الشرق الأوسط

كتب : محمد عبدالناصر

11:52 ص 03/01/2026

قصف كاراكاس مؤشر لتصعيد دولي قد يمتد إلى الشرق الأ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن القصف الأمريكي للعاصمة الفنزويلية كاراكاس، ومحاولات الإسراع بإسقاط نظام الرئيس نيكولاس مادورو، يحملان دلالات خطيرة على تصاعد التوترات الدولية خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت "الضاوي"، أن هذه التحركات تعكس سعيًا للسيطرة على النفط الفنزويلي، في إطار استعدادات أوسع لتفجير الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن ذلك قد يتزامن مع سيناريوهات تصعيد تشمل إغلاق مضيق هرمز.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة حتى الخميس المقبل

تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات

اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هند الضاوي كاراكاس نيكولاس مادورو الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان