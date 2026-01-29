كشف المركز الإعلامي لمركز الوزراء، عن تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى القطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، في مؤشر يعكس تحسن جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الخارجية.

وأوضح أن الأرباح المعاد استثمارها سجلت صافي تدفق للداخل بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار، ما يعكس توسع الشركات الأجنبية القائمة وزيادة ثقتها في الاقتصاد المحلي.

وتابع: سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل قدره 800.8 مليون دولار، بما يشير إلى نشاط ملحوظ في تأسيس الكيانات الاستثمارية وتعزيز رؤوس الأموال.

كما تابع: حققت الاستثمارات الأجنبية في قطاع شراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بلغ نحو 520.2 مليون دولار، ما يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع العقاري في مصر.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026.. رياح وأتربة