اليوم.. المفتي يشارك في فعاليات المنتدى العلمي الأول لمركز الإمام الأشعري بالأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

09:00 ص 27/01/2026

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

يشارك الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من يناير في فعاليات المنتدى العلمي الأول الذي ينظمه مركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف، تحت عنوان: «الإمام الأشعري.. مقاربات فكرية للفرق الإسلامية: من الخلاف العقدي إلى آفاق الحوار وإرساء الوسطية»، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.

ويأتي المنتدى برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمشاركة نخبة من كبار العلماء والباحثين من داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار الجهود العلمية والفكرية التي يبذلها الأزهر الشريف لتعزيز منهج الوسطية، وترسيخ ثقافة الحوار، ومواجهة مظاهر الغلو والتطرف الفكري.

ومن المقرر أن يلقي مفتي الجمهورية كلمة علمية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، يتناول فيها عددًا من القضايا الفكرية المرتبطة بالفكر الأشعري وأهميته في ترسيخ الاعتدال العقدي، ودوره في بناء خطاب ديني رشيد يسهم في تعزيز السلم المجتمعي والتعايش الإنساني، كما يترأس الجلسة الثانية للمؤتمر بمشاركة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.

ويهدف المنتدى إلى إبراز المنهج العلمي الموضوعي للإمام أبي الحسن الأشعري في دراسة الفرق الإسلامية، وفتح آفاق للحوار البنّاء، والتقريب بين المذاهب، وتجديد النظر في قضايا الخلاف العقدي بما يخدم وحدة الأمة ويعزز الاستقرار الفكري.

ويُعد هذا المنتدى العلمي الأول لمركز الإمام الأشعري محطةً علميةً مهمة في مسار العمل البحثي والفكري بالأزهر الشريف، ويعكس حرص المؤسسة الدينية على مواكبة القضايا الفكرية المعاصرة، والتفاعل معها برؤية علمية رصينة ومنهج وسطي مستنير.

نظير عياد مفتي الجمهورية مركز الإمام الأشعري الأزهر

