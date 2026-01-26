إعلان

التعليم" تؤكد: طلاب الثانوية المصابون بالسرطان يؤدون امتحاناتهم داخل المستشفيات

أحمد الجندي

03:39 م 26/01/2026

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم عن اتخاذ إجراءات خاصة لطلاب الثانوية العامة المصابين بأمراض سرطانية، حيث يُسمح لهم بأداء امتحاناتهم داخل المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج. ويأتي هذا القرار كخطوة إنسانية واستثنائية تهدف إلى مراعاة الظروف الصحية الصعبة لهؤلاء الطلاب.

وأكدت الوزارة أن هذه التسهيلات تقتصر على الطلاب المصابين بأمراض سرطانية الذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى بسبب حالتهم الصحية، ويتمكن هؤلاء الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة 2026 في لجنة خاصة تُقام داخل المستشفى الحكومي الذي يتلقون فيه العلاج.

خطوات التقديم لأداء الامتحان بالمستشفى

حددت الوزارة الإجراءات الواجب اتباعها للسماح للطلاب بالمشاركة في الامتحان داخل المستشفى، وهي كالتالي:

تقديم تقرير طبي رسمي: يقوم ولي أمر الطالب بتقديم تقرير طبي صادر من المستشفى الحكومي يوضح حالة الطالب الصحية وعجزه عن مغادرة المستشفى إلى الإدارة المركزية للامتحانات.

التحقق من الحالة: تكلف لجنة المتابعة الرئيسية بزيارة المستشفى للتأكد من وجود الطالب وحالته الصحية، والتأكد من استحقاقه أداء الامتحان في مكانه.

تشكيل لجنة سير الامتحان: تُشكل لجنة خاصة لمراقبة سير الامتحان في مقر المستشفى خلال أيام الاختبارات، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أداء الطالب للامتحان بشكل طبيعي وآمن.

