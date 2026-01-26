

كتب- أحمد جمعة:

حصدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المركز الأول بجائزة القيادات المتميزة – فئة مدير عام، خلال فعاليات حفل توزيع جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة.

أُقيمت الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات الجهاز الإداري للدولة.

وفي إطار تكريم القيادات التنفيذية الأكثر تميزًا، قام رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتسليم جائزة المركز الأول لفئة "مدير عام متميز" إلى الدكتور محمد السايس، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تقديرًا لجهوده البارزة ودوره المؤثر في تطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء، ودعم مبادئ الجودة والحوكمة داخل الهيئة.

ومن جانبه، هنأ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد السايس بهذا التتويج، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس مسيرة مهنية اتسمت بالكفاءة والانضباط، ويجسد نموذجًا للقيادة التنفيذية الفعّالة القادرة على تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة.

وأكد رئيس الهيئة، أن التميز المؤسسي لا يصنعه فرد، بل تصنعه منظومة عمل متكاملة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً لنهج واضح تتبناه الهيئة يقوم على تمكين القيادات التنفيذية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير الأداء المؤسسي بصورة مستدامة.

وأضاف طه، أن هذا الفوز يعكس ثقة مؤسسات الدولة في المنظومة الإدارية للهيئة، ويؤكد أن الجودة تبدأ من الداخل قبل أن تنعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطن، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على ترسيخ الشفافية والحوكمة والرقابة الفعّالة باعتبارها ركائز أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذا التكريم يمثل حافزًا لمواصلة البناء المؤسسي وتعزيز ثقافة التميز، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وبما يدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات العامة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة في الأداء الحكومي.

وتعد جائزة مصر للتميز الحكومي من أبرز الجوائز الوطنية التي تستهدف دعم ثقافة التميز وتحفيز الأداء الحكومي المتميز، بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار التزام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بتطبيق معايير التميز المؤسسي في منظومتها الإدارية ودورها الرقابي، وتعزيز رسالتها في ضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية، ودعم نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليًا.