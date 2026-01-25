إعلان

وزير الصحة يترأس "عمومية أكديما" لبحث الفرص الاستثمارية الجديدة

كتب : أحمد جمعة

04:53 م 25/01/2026 تعديل في 04:54 م

اللقاء

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، برئاسة الدكتورة ألفت غراب، لاعتماد القوائم المالية والأنشطة للعام المالي 2025، وبحث الفرص الاستثمارية الجديدة لتعزيز توافر الدواء بأسعار مناسبة وجودة عالية، وزيادة القدرات التصديرية للأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه الشكر للقائمين على الشركة لجهودهم في توفير الدواء للمستحقين، مؤكدًا حرص الدولة على التوسع في الاستثمار الدوائي لتلبية احتياجات السوق المحلي.

واستمع الوزير إلى عرض مفصل عن جهود الشركة في التنسيق لتوفير الأدوية الأساسية ومعالجة النواقص، حجم الأنشطة، معدلات الصادرات والواردات، وإنجازات طرح أصناف جديدة من الأدوية الحيوية، ومتابعة مشروعات الشركة من حيث التشغيل، التكلفة، والأرباح.

وأشار إلى تأكيد الوزير على أهمية التوسع في الأنشطة والمشروعات الدوائية لضمان استدامة المنظومة وعدالة التوزيع، مع التركيز على إنتاج البدائل المحلية، باعتبار «أكديما» أحد الأذرع الرئيسية لتلبية احتياجات سوق الدواء المصري.

