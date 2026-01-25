زاهي حواس: يجب فصل الدين عن دراسة الآثار

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، أنه يجب فصل الدين عن دراسة الآثار، مشيرًا إلى أن تصريحاته حول هذا الموضوع تتسبب له أحيانًا في انتقادات من بعض المؤسسات الدينية، ولكنه شدد على احترامه العميق للأديان السماوية وتقديره الكبير لها.

وأوضح "حواس"، خلال حديثه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ57، سبب موقفه بأن الفراعنة لم يذكروا الأديان السماوية أو يشيروا إليها في مقابرهم، لأن الفرعون كان يعتبر في منزلة الإله عند المصريين القدماء، ولا يكون فرعونًا إلا إذا تحققت فيه هذه الصفة الإلهية.

وأشار وزير الآثار الأسبق، إلى أن لوحة النصر تمثل الدليل الوحيد على وجود العبرانيين في مصر، حيث أظهرت حوالي 30 شخصًا بملابس مزركشة غير مصرية، وهو ما ينفي وجود شخصية فرعون موسى في زمن رمسيس الثاني.

واختتم الدكتور زاهي حواس، حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم إسقاط المفاهيم الدينية على دراسة الآثار، مؤكدًا أن ما يصح في مجال الآثار لا يمكن تطبيقه على الدين، داعيًا إلى احترام كل مجال في حدوده العلمية.

