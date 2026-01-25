إعلان

اليوم.. زاهي حواس يكشف أسرار "المتحف الكبير" في ندوة استثنائية بمعرض الكتاب

كتب : مصراوي

08:00 ص 25/01/2026

الدكتور زاهي حواس

كتب- أحمد عبدالمنعم:
يحل عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، ضيفاً على القاعة الرئيسية بمركز مصر للمعارض الدولية، ليقدم قراءة تحليلية شاملة بعنوان "حضارة مصر في المتحف المصري الكبير وفي عيون العالم".

تنطلق الندوة ظهر اليوم الأحد في القاعة الرئيسية - بلازا 1 ويدير اللقاء الإعلامي تامر عادل.

تتناول المحاضرة المكانة الدولية التي يحتلها "المتحف المصري الكبير" كأضخم صرح حضاري في القرن الحادي والعشرين، وكيف أعاد صياغة الرؤية العالمية للميراث المصري القديم. كما يستعرض "حواس" خلال اللقاء فلسفة الاكتشافات الأثرية الحديثة وتأثيرها على الوعي الثقافي العالمي.

تأتي هذه الندوة ضمن محور في البرنامج الثقافي للدورة الحالية لمعرض الكتاب ، حيث تفتح المجال أمام الجمهور والمثقفين للتفاعل المباشر مع الدكتور حواس، لمناقشة آخر مستجدات الساحة الأثرية وما يدور في "عيون العالم" تجاه حضارتنا العريقة.

