إعلان

عمرو أديب: تعيين "ابن الوزارة" يحد من فرص استقدام الكفاءات الجديدة للحكومة

كتب : حسن مرسي

11:24 م 24/01/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي عمرو أديب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة الـ74 ركز على ضرورة تحسين الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن هناك إشكالية في حصول الدولة على الكفاءات العالية.

وأشار أديب، في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن بعض الشخصيات الناجحة خارج البلاد قد تتردد في العودة للعمل العام بسبب بيروقراطية الدولة وتعقيداتها.

ولفت أديب إلى ما أسماه "مفهومًا خاطئًا" داخل البيروقراطية المصرية، وهو تفضيل تعيين "ابن الوزارة" أي الشخص المنتمي للنظام الإداري القديم، مما يحد من فرص استقدام الكفاءات الجديدة من الخارج.

وأشار إلى أن دور الوزير في العالم هو "مدير ومخطط"، بينما تقوم البيروقراطية الموجودة بالتنفيذ، وهو ما يحتاج إلى مراجعة لخلق فرق عمل عالية الكفاءة "دريم تيم".

كما ربط أديب بين حديث رئيس الوزراء عن دخول الدولة مرحلة "الانطلاق" بعد اكتمال مراحل البنية الأساسية والاستقرار، وبين الرسائل الواردة في خطاب الرئيس.

وعلق مقدم "الحكاية": "المسرح جاهز للعرض بعد بناء الكباري والطرق والمستشفيات، نريد الآن عرضًا مبهرًا"، منتقدًا بعض الإجراءات المالية الأخيرة قد تعطي انطباعًا معاكسًا لروح "الانطلاق" المنشودة.

وأشار أديب إلى أن شكل وأدوات هذا التغيير المتوقع ستتضح قريبًا، معربًا عن ملاحظته أن ثقة الرئيس واضحة في قلة من الوزراء الذين يظهرون كفاءة في إدارة ملفاتهم، بينما هناك وزراء آخرون وجودهم غير ملحوظ أو مؤثر.

وأكد أن التحدي الأكبر هو تحويل مسيرة البناء والاستثمار التي تحققت إلى أداء مؤسسي ديناميكي يحقق القفزة النوعية التي تتطلع إليها الدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة البيروقراطية المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
علاقات

كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
شديد البرودة وتحذير من الشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
أخبار مصر

شديد البرودة وتحذير من الشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

فيديو وصور..مينا مسعود وإميلي شاه يستمتعان بوقتهما وسط الثلج
أجنبي

فيديو وصور..مينا مسعود وإميلي شاه يستمتعان بوقتهما وسط الثلج
عمرو أديب: تعيين "ابن الوزارة" يحد من فرص استقدام الكفاءات الجديدة للحكومة
أخبار مصر

عمرو أديب: تعيين "ابن الوزارة" يحد من فرص استقدام الكفاءات الجديدة للحكومة
عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات
أخبار مصر

عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام