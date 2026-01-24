إعلان

لجنة استرداد أراضي الدولة : المنصة الرقمية تتابع الطلب حتى توقيع العقد

كتب : أحمد عبدالمنعم

11:04 م 24/01/2026

المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن الخدمات التي تتيحها المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة للمواطنين خلال مختلف مراحل التقنين، وتشمل تقديم الطلب، وسداد رسوم الفحص، ورفع المستندات المطلوبة، ومتابعة نتائج الفحص، ومعرفة مواعيد ورسوم المعاينة والجهة المختصة بها.

وأوضح "حلمي"، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المنصة تتيح أيضًا معرفة طرق سداد الرسوم من خلال وسائل متعددة، تشمل “فوري، أمان، وماكينات الصراف الآلي ATM”، مع إمكانية إرفاق إيصالات السداد إلكترونيًا، إلى جانب متابعة موعد المعاينة ونتيجتها، ومعرفة قرار لجان البت سواء بالقبول أو الرفض.

وأشار، إلى أنه في حال قبول الطلب، يمكن للمواطن معرفة الرسوم المقررة للتعاقد، وطرق التعاقد المتاحة، والتي تشمل التملك، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، مع إتاحة إرفاق إيصالات السداد بعد اختيار الطريقة الأنسب، ومعرفة موعد توقيع العقد.

وأوضح سعيد حلمي، خطوات تقديم الطلب على المنصة الرقمية، والتي تبدأ بالاطلاع والموافقة على تعليمات التسجيل، ثم تقديم الطلب، يليها تسجيل بيانات قطعة الأرض، مستعرضًا آلية عمل اللجان المختصة، والتي تضم لجان الفحص، ولجان المعاينة، ولجان التسعير، ولجان البت، ولجان التظلمات، موضحًا أن لجان الفحص تتولى مراجعة الأوراق، ثم تنتقل الملفات إلى لجان المعاينة لمعاينة النشاط القائم على الأرض، تليها لجان التسعير لتحديد القيمة، ثم لجان البت لإصدار القرار النهائي، وأخيرًا لجان التظلمات للنظر في الاعتراضات.

المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة الدكتور سعيد حلمي لجنة استرداد أراضي الدولة

