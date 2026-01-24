إعلان

أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا علاقة لها بتعيين القضاة

كتب : حسن مرسي

10:58 م 24/01/2026

الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القضاء المصري يحظى بكل الاحترام والتقدير، مشيرًا إلى أن الأكاديمية العسكرية لا علاقة لها مطلقًا بتعيين القضاة أو أعضاء النيابة العامة، وأن هذا الاختصاص يعود حصريًا لمجلس القضاء الأعلى وفقًا للدستور.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن دور الأكاديمية العسكرية يقتصر على التأهيل ورفع الكفاءة للكوادر.

وأضاف أنها لا تشارك في اختيار القضاة أو أعضاء النيابة، مؤكدًا أن هناك فصلًا كاملًا بين السلطات، وأن القضاء المصري يتمتع باستقلالية كاملة.

وتابع أن بعض الأطراف المتربصة تحاول اختلاق أزمات وتشويه صورة المؤسسات، لافتًا إلى أن مصر لا تعاني من أزمات في هذا الشأن، مشددًا على أن الأكاديمية تقدم جرعات تأهيلية للمرشحين للمناصب والوظائف المختلفة، وأن منتجها يظهر في مبادرات مثل "الرواد الرقميون" التي تُعد نموذجًا مشرفًا.

وأوضح موسى أن خريجي الأكاديمية العسكرية مؤهلون على أعلى مستوى وفق تخصصاتهم، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتشغيل الشباب وتوطين الصناعة ثم تصديرها لجلب العملة الصعبة، مؤكدًا أن هناك 15 شركة عالمية تعمل في تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر باستثمارات بالمليارات.

وأكد أن مصر تحتاج سنويًا إلى ملايين فرص العمل، ولهذا يُمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في المرحلة الحالية، مطالبًا وزير التربية والتعليم بالتركيز على التعليم الفني المرتبط باللغات.

أحمد موسى القضاء المصري الأكاديمية العسكرية النيابة العامة تعيين القضاة مجلس القضاء الأعلى

