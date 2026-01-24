هاني سري الدين: عودة حزب الوفد طوق النجاة للحياة السياسية في مصر

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح على مقعد الرئاسة، أن استعادة الحزب قوته ومكانته ليست مجرد شأن داخلي، بل هي ضرورة لإنعاش الحياة السياسية المصرية برمتها.

وقال سري الدين، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج الصورة ، المذاع على قناة النهار، إن الانتخابات المزمع عقدها في الثلاثين من يناير الجاري تمثل محطة فارقة، واصفاً إياها بالمعركة الانتخابية "الجادة والساخنة"، مشيرًا إلى أن دافعه للترشح يكمن في إيمانه العميق بحاجة الحزب الماسة إلى دماء جديدة وقيادة قادرة على مواكبة تحديات المرحلة.

وأضاف أن الحزب عانى في الآونة الأخيرة من أزمات وتحديات جسيمة أدت لتراجع دوره، مشددًا على حتمية عودة "بيت الأمة" لقيادة التيار الوطني برؤية عصرية تمكنه من اكتساب أرضية شعبية وسياسية جديدة في الشارع المصري.

وأوضح سري الدين، أن قوة الدولة المصرية ترتبط بوجود معارضة وطنية قوية، معتبراً أن ضعف الوفد أدى بالتبعية إلى حالة من الركود في المشهد السياسي العام. واستطرد قائلاً: "الوفد يجب أن يعود كحزب معارض يستند إلى تاريخه العريق وثوابته الراسخة، ليقوم بدوره الطبيعي في صياغة المستقبل".

وذكر أن العبور للمستقبل لن يتحقق دون "ترتيب البيت من الداخل"، لافتاً إلى أن الحزب يواجه معوقات داخلية كبيرة تتطلب قيادة تمتلك رؤية واضحة لتصحيح المسار وإعادة الانضباط المؤسسي للوفد، بما يضمن استعادة بريقه كقائد للحركة الوطنية.