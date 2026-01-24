إعلان

هاني سري الدين: عودة حزب الوفد طوق النجاة للحياة السياسية في مصر

كتب : مصراوي

10:40 م 24/01/2026

الدكتور هاني سري الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح على مقعد الرئاسة، أن استعادة الحزب قوته ومكانته ليست مجرد شأن داخلي، بل هي ضرورة لإنعاش الحياة السياسية المصرية برمتها.

وقال سري الدين، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج الصورة ، المذاع على قناة النهار، إن الانتخابات المزمع عقدها في الثلاثين من يناير الجاري تمثل محطة فارقة، واصفاً إياها بالمعركة الانتخابية "الجادة والساخنة"، مشيرًا إلى أن دافعه للترشح يكمن في إيمانه العميق بحاجة الحزب الماسة إلى دماء جديدة وقيادة قادرة على مواكبة تحديات المرحلة.

وأضاف أن الحزب عانى في الآونة الأخيرة من أزمات وتحديات جسيمة أدت لتراجع دوره، مشددًا على حتمية عودة "بيت الأمة" لقيادة التيار الوطني برؤية عصرية تمكنه من اكتساب أرضية شعبية وسياسية جديدة في الشارع المصري.

وأوضح سري الدين، أن قوة الدولة المصرية ترتبط بوجود معارضة وطنية قوية، معتبراً أن ضعف الوفد أدى بالتبعية إلى حالة من الركود في المشهد السياسي العام. واستطرد قائلاً: "الوفد يجب أن يعود كحزب معارض يستند إلى تاريخه العريق وثوابته الراسخة، ليقوم بدوره الطبيعي في صياغة المستقبل".

وذكر أن العبور للمستقبل لن يتحقق دون "ترتيب البيت من الداخل"، لافتاً إلى أن الحزب يواجه معوقات داخلية كبيرة تتطلب قيادة تمتلك رؤية واضحة لتصحيح المسار وإعادة الانضباط المؤسسي للوفد، بما يضمن استعادة بريقه كقائد للحركة الوطنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هاني سري الدين حزب الوفد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أين تذهب غدًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟
أخبار مصر

أين تذهب غدًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟
نجل الرئيس الإيراني ينتقد حجب الإنترنت ويلمّح إلى انتهاكات أمنية
شئون عربية و دولية

نجل الرئيس الإيراني ينتقد حجب الإنترنت ويلمّح إلى انتهاكات أمنية
شديد البرودة وتحذير من الشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
أخبار مصر

شديد البرودة وتحذير من الشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

ملخص مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

ملخص مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
"قمر من يومك".. نادية الجندي تنشر صورة نادرة لها وهي صغيرة
زووم

"قمر من يومك".. نادية الجندي تنشر صورة نادرة لها وهي صغيرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام