عماد الدين حسين: تصريحات السيسي جريئة.. والإصلاح يصطدم بتحالفات مصالح

كتبت- داليا الظنيني:

10:01 م 24/01/2026

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن خطاب الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية تضمن رسائل كثيرة ومتنوعة، مشيرًا إلى أنها جميعها تدور في فلك فكرة المصارحة والمكاشفة.

وقال حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار"، إن فكرة إصلاح المؤسسات كانت محورية في حديث الرئيس.

وأضاف أنها تعني أن يعمل كل شخص بضمير ومهنية، وأن يكون كل وزير ومسؤول على دراية تامة بمهامه، مع ضمان وجود كوادر مؤهلة وصالحة في كل موقع.

تابع أن الرئيس أشار إلى بدايات إصلاحية بدأت في بعض الوزارات والمؤسسات منذ سنوات، لكنها تمت برفق ولين، مؤكدًا أن الرئيس شدد في الوقت نفسه على أهمية التعليم وتأهيل الكوادر كجزء أساسي من عملية الإصلاح.

وأوضح حسين أن أي إصلاح يواجه مقاومة طبيعية وتحالفات مصالح، لافتًا إلى أن هناك أشخاصًا أسرى لما تعودوا عليه، وفئات مستفيدة من الوضع الراهن حتى لو كان مهترئًا، مشددًا على أن هذه المقاومة موجودة في كل دول العالم، وأن نجاح الإصلاح يتطلب جهدًا كبيرًا وعلمًا من المسؤولين.

وأشار إلى أن رسالة الرئيس كانت واضحة جدًا: كل شخص يعمل في مكانه بإخلاص ولا يرمي الحمل على الآخرين، مؤكدًا أن تصريح الرئيس عن رجال الداخلية كان مهمًا، حيث أكد أنهم أبناء مصر وليسوا ميليشيات، وأنهم حموا البلاد مقارنة بدول المنطقة التي تعاني من طائفية وميليشيات.

تصريحات السيسي عماد الدين حسين عيد الشرطة

