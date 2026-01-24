كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة وإعداد تشريع ينظم أو يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال يعد خطوة شديدة الأهمية، ويعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات والمخاطر المتسارعة التي يتعرض لها أطفالنا في الفضاء الرقمي.

وأضافت "السنباطي" في تصريحات لمصراوي، أن وسائل التواصل الاجتماعي، رغم ما تحمله من فرص للتعلم والتواصل، أصبحت في كثير من الأحيان بوابة لمخاطر جسيمة على الأطفال، في مقدمتها التعرض للتنمر الإلكتروني، والاستغلال، والمحتوى غير الملائم لأعمارهم، فضلًا عن مخاطر الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية وتأثيراتها السلبية على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال.

وأشارت إلى أن أهمية هذا التوجيه الرئاسي تأتي في أنه يضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة التشريع والسياسات العامة، ويؤكد أن حماية الأطفال في العالم الرقمي لم تعد مسألة تربوية فقط، بل مسؤولية تشريعية ومجتمعية وأمن قومي فكري في آن واحد.

وشددت السنباطي على أن المجلس سبق وتقدم بمقترح تشريعي يتضمن حجب بعض المواقع والتطبيقات غير الملائمة عن الأطفال، ووضع ضوابط واضحة لاستخدام المنصات الرقمية وفقًا للفئات العمرية المختلفة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الطفل في التعلم والتواصل، وحقه الأصيل في الحماية.

وأكدت دعم المجلس الكامل لهذا التوجه الرئاسي، واستعداده للمساهمة الفنية والتشريعية في إعداد إطار قانوني متكامل، يعزز من دور الأسرة والمؤسسات التعليمية، ويرسخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يضمن تنشئة رقمية آمنة لأطفال مصر.

وقالت: "حماية أطفالنا اليوم هي استثمار حقيقي في أمن المجتمع واستقراره ومستقبله".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة إلى الحكومة ومجلس النواب بشأن استخدام الهاتف المحمول، قائلًا: عايز أفكر نفسي والحكومة والبرلمان في مصر، أن الأستراليين والإنجليز طلّعوا تشريعات عشان تحد أو تمنع استخدام التليفونات في سن معينة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: الكلام ده كنت قولته من بدري للزملاء لكنهم مبيقدروش يتحركوا إلا لما حد مش عندنا يعمل حاجة فنعمل زيهم؛ طب بردوا نعمل زيهم.

وتابع الرئيس السيسي: ده موضوع جديد ولازم نشوف تجارب الآخرين في حماية أبنائنا وبناتنا حتى يصلوا لسن يقدروا يتعاملوا معه بطريقة كويسة.