حريق مستشفى أطفال مصر.. المحافظة تكشف السبب وتُصدر قرارًا مهمًا

أكد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب داخل غرفة محولات الكهرباء الخاص بمستشفى أطفال مصر بميدان أبو الريش بحي السيدة زينب دون إصابات أو وفيات، وجارٍ أعمال التبريد.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق داخل مستشفى أطفال مصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق بواسطة 5 سيارات إطفاء.

وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى المستشفى من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

