حريق بجوار مستشفى أطفال مصر.. ومصدر: تمت السيطرة بدون إصابات

كتب : أحمد جمعة

04:26 م 24/01/2026

مستشفى أطفال مصر

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بهيئة التأمين الصحي، إن حريقًا محدودًا نشب في العيادة المجاورة لمستشفى أطفال مصر بالسيدة زينب، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن الحريق في مخزن مستلزمات النظافة بجوار العيادة وبعيد تمامًا عن مستشفى أطفال مصر.

وشدد المصدر، على أن الخدمة الطبية منتظمة بالمستشفى، وتم السيطرة على الوضع ولا توجد أي إصابات.

وبشأن المعاينة الأولية للحريق، قال المصدر المسؤول، إن الحماية المدنية متواجدة حاليًا وهي المنوط بها معرفة سبب الحريق.

