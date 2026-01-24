السيسي: مؤسسات الدولة كانت بعافية منذ 2008 حتى 2010

كتب- محمد أبو بكر:

تحدَّث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن حالة مصر قبل عام 2011، قائلًا: لازم تعرفوا إن المشاكل اللي حصلت في 2010 و2009 و2008 كانت إرهاصًا لحالة مصر ومؤسساتها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، اليوم السبت: بمنتهى الشفافية والأمانة، ده معناه إن مؤسسات الدولة عندنا كانت بعافية، وده كلام مؤدب، ولو ما كناش واخدين بالنا كمسؤولين في هذه الدولة بأن إصلاح المؤسسات يكون بهدوء وعقل وخطة، حتى تقوم الدولة من مكانها وتتطور وتتقدم بسواعد أبنائها والعلم والمعرفة.

وأوضح الرئيس: نبذل جهدًا في هذا المجال بالراحة، وكان هناك برنامج لتطوير وزارة الداخلية، وباقي مؤسسات الدولة كذلك، واتعمل بهدوء دون صدام، وسيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، قال "برفق"، وكنت مترفقًا في كل حاجة، عايز أصلح دون ما أهد، وعملنا، وعارفين إن المدى الزمني للإصلاح طويل.

وأضاف الرئيس السيسي: علشان تعمل الإصلاح في أية مؤسسة، خليك عارف إنه مش هيحصل في سنة أو عشرة؛ لأنك بتتعامل مع كيان قائم يمتلئ بالثقافات، فمش هتقدر تقول شيل وزارة الداخلية والقوات المسلحة والقضاء والخارجية، يلا هات جديد، مفيش كده، ومفيش حد بيعمل كده، وباقول الكلمة دي لينا كلنا؛ لأن فيه برنامج أمين متطور ما أمكن، فيه جدارة ما أمكن، وفيه هدف نبيل إننا نطور مؤسساتنا ونعمل فيها إصلاح عميق، مع رفق ولين وطولة بال مع المؤسسات القائمة، وعايزين الدولة تكون ماشية، واحنا بنعمل ده.

