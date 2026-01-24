راجعوا بيان 3 يوليو.. السيسي: لم أتخذ إجراء استهدف فيه دماء أحد

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تحدث من قبل عن حراس العقيدة، مضيفًا: "اتكلمنا قبل كده مرة عن حراس العقيدة وقلت خليكم حراس الحرية، حرية الاختيار، وكل واحد حر.. لكن أنت اللي بتتكلم في الموضوع، اضمن نجاتك.

وأضاف الرئيس، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: " جوهر ديننا محدش يضمنه، والنجاة ليست مضمونة لأحد إلا من رحم ربي".

وتابع: "كل شيء في هذا الكون ملك لله، ويديره بسلطة مطلقة، ولا تتحرك ذرة إلا بأمره، ولا تختلف هذه الحقائق في الكون عن موضوعات محسومة. في رأيي، الأفكار المتطرفة نتجت عن الجهل، ليس بالدين بل بالله سبحانه وتعالى".

وواصل: "لو أي شخص فهم عظمته، سيعرف أن ما يقوم به بعيد جدًا عن الصواب.. هل تعرف معنى أن تفجر شخصًا يمشي في الشارع؟ هل تدرك ما تفعله أمام ربك بالدم هذا؟".

وأوضح الرئيس: "منذ أن كنت وزيرًا وحتى الآن، لم أقم - بفضل من الله سبحانه وتعالى - بأي إجراء يستهدف دماء أحد، والله يشهد على ذلك.

وختم قائلًا: "أولئك الذين بدأوا هم من يتحمل المسؤولية.. وأذكركم بما حدث في 3 يوليو، راجعوا البيان وشوفوا كيف كان يتم التعامل بلطف ومحاولة للتوافق والإصلاح، ومنح فرصة لأنفسنا لدورة جديدة، ليس بحد جديد، بل عبر انتخابات يقررها الشعب".

