طلب إحاطة لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان

تقدم الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن مواجهة أي زيادات في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها السكر والأرز والزيت والدقيق، لما تمثله من عبء متزايد على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح النائب، في بيان اليوم، أنه رغم إعلان الحكومة عن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، وهو ما يعكس جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، فإن الواقع داخل الأسواق يكشف وجود فجوة بين الأسعار المعلنة أو الاسترشادية وبين الأسعار الفعلية التي يتحملها المستهلك، إلى جانب ضعف الانضباط السعري في بعض المناطق، وقصور الرقابة، واستغلال بعض التجار للظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشار إلى أن الدولة حققت نجاحات ملحوظة خلال الفترة الماضية في توفير السلع والحفاظ على استقرار أسعار العديد منها، ما يستوجب الحفاظ على هذه المكتسبات وعدم إهدارها بسبب ممارسات فردية أو قصور رقابي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تكاتف الجهود.

وطالب النائب، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، في مقدمتها تشديد الرقابة التموينية وتفعيل العقوبات الرادعة دون تهاون، والتوسع في منافذ البيع الحكومية الثابتة والمتحركة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، مع إعلان أسعار استرشادية واضحة وملزمة، ودعم صغار المنتجين والموردين للحد من حلقات التداول الوسيطة، إلى جانب تكليف المحافظين بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة ومفاجئة على الأسواق، وتطبيق القانون بحسم على المخالفين.

كما طرح عضو مجلس النواب، عدة تساؤلات، من بينها أسباب استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع رغم توافر المخزون الاستراتيجي، ومدى كفاءة منظومة الرقابة التموينية الحالية وخطط تطويرها، وأسباب عدم إلزام التجار بالأسعار الاسترشادية بشكل واضح، فضلًا عن الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق قبل وخلال شهر رمضان، وآليات محاسبة المسؤولين التنفيذيين حال التقصير.

وأكد أن طلب الإحاطة يأتي انطلاقًا من الحرص على مصلحة المواطن، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

