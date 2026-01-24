برامج عمرة رمضان 2026.. أسعار متفاوتة وخيارات متعددة للمعتمرين

كتب– أحمد العش:

ارتفعت معدلات البحث والتساؤل عن تفاصيل برامج عمرة رمضان الاقتصادية والعادية لعام 2026، مع اقتراب حلول الشهر المبارك، في ظل رغبة عدد كبير من المواطنين في التعرف على الأسعار والخدمات المتاحة، خاصة مع تنوع العروض التي تطرحها شركات السياحة المعتمدة، واختلاف التكلفة وفقًا لمدة الرحلة، ومستوى الإقامة، وتوقيت السفر خلال شهر رمضان، حيث تشهد العشرة الأواخر ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار.



وأوضحت إحدى شركات السياحة، لمصراوي، أن البرامج الاقتصادية تعتبر الأكثر إقبالًا، لكونها تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، إذ توفر الحد الأدنى من الخدمات اللازمة لأداء المناسك، وتشمل الإقامة في فنادق متوسطة أو بعيدة نسبيًا عن الحرم، مع توفير وسائل انتقال منتظمة بين الفنادق والمشاعر، إلى جانب إشراف سياحي أساسي يضمن تنظيم الرحلة.



وأضافت "الشركة"، أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية لمدة 14 يومًا خلال النصف الأول من شهر رمضان تبدأ من نحو 48 ألف جنيه، على أن ترتفع خلال الـ10 الأواخر لتصل إلى قرابة 68 ألف جنيه، نتيجة زيادة الطلب وارتفاع تكاليف الإقامة.



وأشارت فيما يتعلق بالبرامج العادية والفاخرة، إلى أنها مخصصة للراغبين في مستوى أعلى من الراحة والتنظيم، إذ تتضمن الإقامة في فنادق قريبة من الحرم، بعضها من فئة الـ5 نجوم، مع تقديم وجبات يومية متكاملة، ووسائل نقل حديثة ومريحة، فضلًا عن إشراف سياحي متواصل وتنظيم دقيق للرحلات.

وأكدت أن أسعار البرامج الفاخرة لمدة 10 أيام خلال النصف الأول من رمضان تبدأ من حوالي 70 ألف جنيه، وقد تصل خلال العشرة الأواخر إلى 90 ألف جنيه أو أكثر، خاصة في حال الإقامة بالفنادق المطلة على الحرم مباشرة.



وحول الأوراق المطلوبة لحجز عمرة رمضان 2026، شددت الشركة، على ضرورة تجهيز جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وصورتين شخصيتين حديثتين، وشهادة صحية معتمدة من مكتب الصحة الحكومي، إلى جانب إيصال سداد رسوم الفحص الطبي، بالإضافة إلى مستندات أخرى في حال استخراج جواز سفر جديد، تشمل بطاقة الرقم القومي، وشهادة التجنيد أو الإعفاء للذكور، ومستندات الحالة الاجتماعية للإناث حسب الوضع.

واختتمت شركة السياحة، بالتأكيد على أن برامج عمرة رمضان تشمل إصدار تأشيرة العمرة السعودية والباركود الرسمي المعتمد، والإقامة في فنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والانتقالات الداخلية بين المطارات والفنادق، مع مرافقة مشرفين سياحيين معتمدين طوال الرحلة لضمان التنظيم والراحة.



