أكدت الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والاتصالات، محذرةً من الآثار السلبية لقرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج، ومشيرةً إلى أن القرار صدر دون دراسة مسبقة أو قياس للأثر أو حتى فترة انتقالية تتيح للمواطنين التكيف.

وأضافت النائبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، أن القرار تسبب في إرباك كبير للمصريين العاملين بالخارج.

واعتبرت عضو مجلس النواب، أن تحصيل أموال إضافية منهم عبر هذه الرسوم قد يؤثر سلبًا على تحويلاتهم المالية التي تتجاوز 40 مليار دولار سنويًا، ومؤكدةً أن خلق أسعار تنافسية يتم عبر تنافس السوق المحلي نفسه وليس بفرض رسوم جديدة.

من جانبه، دافع حمد النبراوي، عضو شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن القرار، قائلًا إن الهدف الرئيسي منه هو منع عمليات تهريب الهواتف وتشجيع الصناعة المحلية التي تضم 6 مصانع تنتج 15 ماركة عالمية، مشيرًا إلى أن السائح لا يتأثر بالقرار حيث يُسمح له باستخدام هاتفه لمدة 90 يومًا.

وتابع النبراوي أن الشق الوحيد الذي يحتاج لمراجعة هو حق المغترب المصري، مؤكدًا أن الدولة ستتراجع قريبًا لتضمن حقوقه، ومُشددًا على أن الموضوع "بسيط" وسيُحل في صالح المغتربين الذين وصفهم بأنهم "جنود مصر في الخارج".

وردت الدكتورة راوية مختار على ذلك مؤكدةً أن الموضوع "ليس بسيطًا على الإطلاق"، ولاحظت أن القرار لم يفرق بين الهاتف للاستخدام الشخصي والتجاري، مُطالبةً بوجود حلول بديلة ورقابة فعالة على السوق المحلي بدلاً من التعميم دون دراسة.

وأكدت الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب، أن دورها الرقابي في البرلمان دفعها لرفع طلب الإحاطة لحماية حقوق المواطنين من القرارات غير المدروسة.