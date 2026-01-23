إعلان

متحدث الوزراء: استراتيجية شاملة لتحويل قصور الثقافة إلى منارات إشعاع معرفي

كتب : حسن مرسي

06:05 م 23/01/2026

المستشار محمد الحمصاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي ملف تطوير قصور الثقافة أولوية قصوى، منفذةً توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه القصور تمثل حجر أساس في بناء وعي المواطن وتعزيز هويته الوطنية، فضلاً عن دعمها المستمر للمواهب في شتى المجالات الإبداعية.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن خطة التطوير التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هي خطة متكاملة، مشيرًا إلى أنها لا تقتصر على التجديد المعماري فحسب، بل تمتد لتشمل تحديثًا جوهريًا للمحتوى والأنشطة الثقافية المقدمة.

وتابع متحدث الوزراء، أن الخطة تسير على محورين متوازيين، قائلًا: "أولهما إنشائي يهدف لتأهيل البنية التحتية لتكون لائقة، وثانيهما فكري يركز على تطوير البرامج لاكتشاف ورعاية المواهب الشابة في جميع محافظات الجمهورية".

وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على مفهوم "العدالة الثقافية" كأحد الركايا الأساسية، كاشفًا عن سعي الدولة لضمان وصول الخدمات الثقافية بجودة عالية لكل المواطنين، حتى في المناطق النائية والحدودية.

وأكد على تعزيز التحول الرقمي داخل هيئة قصور الثقافة عبر تطوير الموقع الإلكتروني وإتاحة الحجز الإلكتروني وإنشاء متاجر رقمية للمنتجات الثقافية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى النجاح الأولي للخطة، بناءً على تقارير وزير الثقافة، والتي أظهرت إقبالًا واسعًا من أبناء المناطق النائية على الأنشطة الثقافية، معتبرًا أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل هذه القصور من مباني تقليدية إلى مراكز إشعاع فكري وحضاري تساهم بشكل فعّال في بناء الإنسان المصري المعاصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء تحويل قصور الثقافة إلى منارات إشعاع تطوير قصور الثقافة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد لاعبه
رياضة محلية

رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد لاعبه
ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف
أخبار المحافظات

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف
أسرة عبدالحليم حافظ تتخذ الإجراءات القانونية ضد العندليب الأبيض: يشوه صورة
زووم

أسرة عبدالحليم حافظ تتخذ الإجراءات القانونية ضد العندليب الأبيض: يشوه صورة
بين البحر والكهوف.. أغرب 4 أماكن سياحية على كوكب الأرض
علاقات

بين البحر والكهوف.. أغرب 4 أماكن سياحية على كوكب الأرض
ترقص وتغني" نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ 81 مع صديقاتها (صور وفيديو)
زووم

ترقص وتغني" نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ 81 مع صديقاتها (صور وفيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد يانج أفريكانز.. دوري أبطال أفريقيا