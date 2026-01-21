إعلان

إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي

كتب : محمد أبو بكر

10:43 ص 21/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في دافوس، بورج برانديه، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس، أعرب عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه منصة دولية رفيعة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسؤولين الدوليين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية ودعم مسارات التنمية الشاملة. كما أثنى سيادته على تركيز جدول أعمال المنتدى هذا العام على قضايا ملحّة تعكس الحاجة المتزايدة لتعميق التعاون الدولي، بما يواكب التحولات المتسارعة ويضمن توظيفها على نحو يحقق الازدهار والمنفعة لشعوب العالم كافة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن برانديه أعرب من جانبه عن تقديره للرئيس السيسي ولمشاركته في أعمال المنتدى هذا العام، مشيراً إلى حرص إدارة المنتدى على تخصيص جلسة خاصة لمصر ضمن فعالياته، بهدف استعراض الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وجهود استعادة السلم والأمن الإقليمي. كما ثمّن السيد برانديه الجهود التي تبذلها مصر، والسيد الرئيس شخصياً، لترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمنتدى تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، دعماً لمسار التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، وتعزيز جهود الدولة لجذب الاستثمارات، في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من فرص جاذبة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تفاصيل جدول الرئيس السيسي بـ"دافوس"

تبدأ اليوم.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حالة الطقس الأيام المقبلة.. تحذير من ظاهرة مسيطرة حتى هذا الموعد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المنتدى الاقتصادي العالمي قمة دافوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
زووم

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها
السيسي: يجب التمسك بالقوانين الدولية لمواجهة النزاعات
أخبار مصر

السيسي: يجب التمسك بالقوانين الدولية لمواجهة النزاعات
إيران: مواجهتنا ستكون شرسة وستجتاح المنطقة بأكملها وستؤثر على كل دول العالم
شئون عربية و دولية

إيران: مواجهتنا ستكون شرسة وستجتاح المنطقة بأكملها وستؤثر على كل دول العالم
السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أخبار مصر

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تسجيل مستويات تاريخية ببداية التعاملات