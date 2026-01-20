إعلان

وزير الشؤون النيابية السابق: علاقتي بجميع النواب جيدة وأعتز بوجودي نائبًا في البرلمان

نشأت علي

02:59 م 20/01/2026

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أجواء ودية بين أعضاء اللجنة، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، والتي بلغ عددها 8 اتفاقيات.

وخلال الاجتماع، تحدث المستشار علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن علاقته بجميع النواب كانت ولا تزال قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون.

وأوضح فؤاد أنه خلال فترة توليه منصب وزير الشئون النيابية والقانونية، جمعته علاقة طيبة مع مختلف النواب، مشددًا على أنه لم يدخل في أي صدام مع أحد، إلا في حال وجود تجاوز، مع التأكيد على احترامه الكامل لجميع الآراء، مهما اختلفت.

وأضاف: "أعتز بفترتي كوزير للشئون النيابية، وأعتز أكثر بوجودي الآن كنائب في البرلمان تحت قبة مجلس النواب".

مجلس النواب محمد عيد محجوب علاء فؤاد

