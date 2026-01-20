إعلان

لدعم منظومة العمل.. "وسط الدلتا للكهرباء" تُجري حركة تكليفات جديدة بمحطتي بنها والنوبارية


كتب- محمد صلاح:

08:52 ص 20/01/2026

شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء

أصدر المهندس محمد العبد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، قرارات جديدة شملت إجراء حركة تكليفات بعدد من القطاعات الفنية بالشركة، في إطار دعم منظومة العمل ورفع كفاءة التشغيل بمحطات التوليد.

وتضمنت القرارات، تكليف المهندس أحمد أبو النصر بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة لصيانة الأجهزة والتحكم بقطاع محطة توليد كهرباء بنها، لما يتمتع به من خبرة فنية وكفاءة مهنية في مجال صيانة أنظمة التحكم والأجهزة.

كما شملت القرارات تكليف المهندس عبد المنعم الجايح بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للكيمياء بقطاع محطة كهرباء النوبارية، لدعم منظومة التشغيل الآمن وتحسين الأداء الكيميائي لوحدات التوليد.

وأكدت مصادر بالشركة، أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة الشركة للاستفادة من الكوادر الفنية المتميزة، وضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، بما يواكب متطلبات التشغيل المستقر والآمن لمحطات إنتاج الكهرباء.

