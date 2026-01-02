إعلان

"القومي للمرأة" يطلق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة فى جولة إعادة الدوائر الملغاة

كتب : نور العمروسي

11:38 م 02/01/2026

المجلس القومي للمرآة

كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة عن تخصيص غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات فرعية بفروعه لمتابعة التصويت ومشاركة المرأة في جولة إعادة الدوائر الملغاة في ٣٠ دائرة بالمحافظات الـ١٠ بالمرحلة الأولى بقرار الهيئة الوطنية الانتخابات، خلال يومي السبت والأحد ٣و٤ يناير ٢٠٢٦.

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس أن غرفة العمليات تتابع مجريات جولة الإعادة منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت من خلال التنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه السيدات خلال مشاركتهن.

وتستقبل غرفة العمليات اتصالات المواطنين عبر الخط المختصر 15115 من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً خلال يومي جولة الإعادة.

المجلس القومي للمرأة مشاركة المرأة فى جولة إعادة الدوائر الملغاة الهيئة الوطنية الانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

