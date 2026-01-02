قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلاكورة، الكونسلتو، شيفت)، إن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سواء في مقاله أو حديثه عن حل أزمة الديون، تحتمل تفسيرين متضادين.

وأوضح "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام" عبر فضائية "الشمس"، أن التفسير الأول هو أن مدبولي يقدم "كشف حساب" للحكومة الحالية تمهيدًا لتسليم وتسلم، بينما التفسير الثاني هو أنه يُعيد تقديم نفسه من جديد، بوعد وأمل جديد ضمن الحكومة نفسها.

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن هذا الغموض جعله يحلل الموقف مرارًا دون الخروج برأي قاطع، مرجحًا أن الخطاب موجه لإعادة تقديم الحكومة، ولكن التحليل السياسي يشير إلى أن هذه الحكومة سوف يتم تغييرها، بعد انعقاد البرلمان، وهو قرار يختص به رئيس الجمهورية.

وتابع "الجلاد": المزاج العام للشارع المصري الآن بيقول كفاية، الحكومة دي من 2018.. والنتائج غير جيدة، خصوصًا في الملف الاقتصادي.. الشارع المصري عايز يشوف حكومة جديدة، مش أي حكومة، المواطن عايز حكومة اقتصادية تنجز في الدولة وتخفف الخنقة وتدينا نفس شوية".

وأوضح رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن مطالب المواطن هي الحد الأدنى للحياة الكريمة: سكن يمكن تحمل تكلفته، تعليم حكومي حقيقي لأبنائه، صحة وعلاج ميسر، مواصلة رخيصة، ووظيفة لابنه المتخرج، مضيفًا: المواطن المصري عايز يبقى آمن على يومه.. مش هينفع يحط رقم للمصروف يروح السوبر ماركت يلاقي الأسعار زادت أسبوع بأسبوع".

وواصل: "مطلب 90% من الشعب المصري هو الحد الأدنى من الحياة الذي حُسم في دول العالم منذ عقود، وهو التأمين اليومي على احتياجاته الأساسية وسكن ومستشفى للعلاج".

وشدد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، على أن المواطن غير مطمئن على هذا الحد الأدنى في ظل الحكومة الحالية: المواطن من حقه أن يقول أنا عايز حكومة مختلفة، حكومة تنفيذية تشتغل على تحسين أحوالي.

